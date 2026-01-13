Sky News.
"След като получихме допълнителна информация, министърът за Близкия изток, по моя заповед, призова иранския посланик, за да подчертае сериозността на момента и да призове Иран да даде обяснения за ужасяващите новини, които чуваме.“
Редица европейски страни предприеха подобни действия по-рано днес, като финландският външен министър предупреди, че Техеран е изключил интернет, "за да убива и потиска в тишина“.
Това се случи, след като Купър разговаря вчера с иранския си колега Абас Арагчи, "изразявайки пълното отвращение на Обединеното кралство“ от действията на Техеран.
В изказване в Камарата на общините Купър обяви тази мярка и заяви, че Великобритания осъжда "в най-категорична форма бруталното убийство на протестиращи“.
