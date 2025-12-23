The Guardian.
Според проучване сред близо 1000 компании, основно малки и средни предприятия, 54% от износителите смятат, че действащото Споразумение за търговия и сътрудничество (TCA), договорено след Брекзит и в сила от 2021 г., не им помага да увеличат продажбите си в ЕС. Това е с 13 процентни пункта повече в сравнение с година по-рано, което подчертава нарастващия икономически ефект от Брекзит.
Само четири от 946 анкетирани фирми определят правителствената подкрепа за справяне с промените в търговската политика като всеобхватна – допълнителен сигнал за натиск върху Лейбъристката партия след трудна година за бизнеса.
"С бюджет, който не осигури значим растеж или подкрепа за търговията, рестартирането на отношенията с ЕС вече е стратегическа необходимост, а не политически избор", заяви директорът "Международна търговия" на BCC Стив Линч. По думите му компаниите намират за все по-трудно да продават на най-големия пазар на Великобритания. Изявлението идва на фона на нарастващо признание сред лейбъристите за негативните последици от Брекзит.
През уикенда министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг призова за по-дълбоки търговски отношения с ЕС, коментар, тълкуван като сигнал за евентуално сближаване с митническия съюз - идея, която противоречи на официалния манифест на партията. Въпреки това редица проевропейски настроени министри се смятат за привърженици на по-амбициозен подход. Правителството вече определи рестартирането на отношенията с ЕС като ключов приоритет за 2026 г., а миналата седмица обяви договорка за присъединяване на Великобритания към програмата "Еразъм+" от 2027 г.
В свой "бизнес план за рестартиране на ЕС" BCC настоява за намаляване на търговските търкания, включително по-леки гранични проверки, по-тясно сътрудничество по ДДС и митниците, мобилност за младежите и участие на Великобритания в отбранителния фонд SAFE. Говорител на правителството заяви, че кабинетът "премахва бюрокрацията и търговските бариери", като подчерта, че рестартирането на отношенията с ЕС напредва с "реални резултати".
