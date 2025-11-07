ЗАРЕЖДАНЕ...
|Британски журналист: Готви се план за завръщането на Хари и Меган във Великобритания
По думите му "истинските намерения" на Хари проличават в една единствена дума, използвана в новото му есе "Връзката, закачките, храбростта: какво означава да си британец", посветено на Деня на паметта (Remembrance Day). Според Идън, използваното от Хари "засега" в израза, отнасящ се, че живее в САЩ, е ясен знак, че семейството не смята да остане в Калифорния завинаги.
"Той можеше да напише "Живея в САЩ", но добави "засега". Представете си какво би станало в имението им в Монтесито, ако беше нарекъл Меган "настоящата си съпруга" - реакцията щеше да е бурна!", пише журналистът.
"Думата 'засега' означава 'в момента' и е повече от очевиден намек, че Хари и семейството му не възнамеряват да прекарат остатъка от живота си изцяло в Америка", добавя той.
Авторът отбелязва още, че самото есе звучи като "любовно писмо към всичко, което Хари все още обича и му липсва от родината". Освен това херцогът наскоро отново се обърнал към британското Министерство на вътрешните работи с искане да преразгледа решението, свързано с неговата охрана. По информация на Идън, предполагаемият план за завръщането на двойката носи кодовото име "Проект Размразяване", защото целта му е да "затопли" отношенията между Съсекс и останалите членове на кралското семейство.
Журналистът обаче предупреждава, че едно подобно завръщане може да навреди на позициите на принц Уилям и съпругата му Кейт. Той дори смята, че крал Чарлз III трябва да отнеме титлите на Хари и Меган - така, както направи с принц Андрю - тъй като, по думите му, "калифорнийската двойка представлява не по-малка заплаха за монархията".
