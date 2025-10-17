ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Бременна жена е сред жертвите на експлозията в блок в Букурещ
"Фокус" припомня, че към този момент има информация за най-малко трима загинали и други 13 ранени.
Мощната експлозия стана днес сутринта в жилищна сграда в квартал "Рахова", в сектор 5 на Букурещ. Два етажа от осеметажната сграда са разрушени. Експлозията е била последвана от пожар.
Министърът на здравеопазването Александру Рогобете благодари на медицинския и управленския персонал на участващите болници, на Бърза помощ Букурещ-Илфов за тяхната бързина, както и на колегите си от Центъра за спешни операции за непрекъснатите им усилия през тези часове.
ISU BIF изпрати RO-Alert съобщение до населението да избягва движение в зоната на интервенция на екипите и да спазва препоръките, изпратени от властите.
Припомняме, че "Дистригаз Суд“, компанията, отговорна за разпределението на природен газ обяви, че нейни екипи са били извикани по сигнал на живущите в сградата за наличието миризма на газ. Екипите за интервенция на компанията незабавно са отишли на място, където със специализирано оборудване са установили наличието на природен газ в съответното стълбище.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 786
|предишна страница [ 1/131 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: