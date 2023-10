Бранденбургската врата в Берлин свети с израелско знаме в знак на солидарност

© The Times of Israel Бранденбургската врата в Берлин е осветена с израелското знаме в събота срещу неделя в знак на солидарност след опустошителната атака на Хамас.



Германският канцлер Олаф Шолц публикува снимка на портата в платформата X, като пише: "В знак на солидарност с Израел", пише The Times of Israel.



Хамас започна голямо нападение срещу Израел рано в събота с хиляди изстреляни ракети и безпрецедентно нападение от въоръжени лица срещу граничните общности, включително музикалния фестивал. Най-малко 250 израелци бяха потвърдени убити и над 1400 ранени до събота вечерта.



Въоръжени бойци от палестинската групировка "Хамас" вилнеят в израелски градове в събота, убивайки и пленявайки десетки цивилни и войници в изненадващо нападение, което Израел посреща с масирани ответни въздушни удари, при които загиват стотици хора в Ивицата Газа, пише в коментара си Reuters.