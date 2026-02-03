Blic, като се позовава на полицията и прокуратурата в Белград.
Взривното устройство е било хвърлено срещу къщата на популярния и в България изпълнител, където живее и неговото семейство. Към момента не се съобщава за пострадали, но са нанесени сериозни материални щети.
Осколки от бомбата са повредили фасадата на къщата, както и стъклата на паркиран наблизо автомобил.
По случая е започнало разследване.
текст: Милен Кандарашев
