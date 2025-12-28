РТС.
Сръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич обяви обезвредения статут на авиобомба от Втората световна война, открита на строителна площадка на улица "Никола Кравцова“ в квартал "Белградско крайбрежие“ в Белград. Опасната находка е транспортирана до военния полигон "Пасулянски ливади“, където ще бъде унищожена в съответствие с установените процедури в следващите дни.
Министърът съобщи, че в операцията по обезвреждането са участвали приблизително 122 служители от Министерството на вътрешните работи и други съответни агенции. Бомбата е тежала 472 килограма и е имала взривно зареждане от 250 килограма.
Преди обезвреждането мястото, разположено в близост до жилищен район и търговски център, е било подложен на обстойна проверка, "за да се гарантира безопасността на операциите“, уточни полицията.
Местните жители също бяха помолени да преместят автомобилите си и да напуснат домовете си.
"Операцията се провеждаше на два етапа. Първият е деактивиране на взривателите и отделянето им от самата бомба. Вторият етап е транспортирането на бомбата до безопасно място. "Това ще бъде полигонът Пасулянске ливаде, където бомбата ще бъде унищожена в рамките на следващите два дни“, заяви Дачич, който лично ръководи операцията по обезвреждане на бомби от Командно-оперативния център на сектора за извънредни ситуации.
Министърът припомни, че Специалният екип за защита от взривни вещества на сръбските въоръжени сили е обезвредил, транспортирал и унищожил британска бомба от Втората световна война, открита през август тази година на строителна площадка на Белградския бряг, а също така успешно е обезвредил артилерийски снаряд от Първата световна война на обект близо до сградата на Народното събрание миналата година. Той благодари на гражданите, че са спазили инструкциите на компетентните органи.
