На изборите на 28 декември в Косово Албин Курти и движението "Самоопределение“ поставиха три национални рекорда по резултати. За първи път след обявяването на независимостта косовска партия получи резултат на избори повече от 50%. Това каза бившият посланик в Албания и Косово Боби Бобев в предаванетонаЗа първи път на последните избори партиен лидер е получил над 450 000 преференции и отново за първи път една партия е получила толкова много депутатски места – 57, допълни той."Тези 57 депутати от "Самоопределение“ с подкрепата на няколко депутати от малцинствените групи, които по право влизат в парламента съгласно Косовската конституция, създадоха едно мнозинство от 66 депутати при 120-членен парламент, което позволи на предишната кандидатка за поста председател на парламента да бъде избрана от първия опит. Няколко часа по-късно, също с мнозинство от 66 гласа, беше избран и предложеният от премиера Албин Курти кабинет. В рамките на няколко часа косовският парламент свърши това, което преди това не можеше да свърши месеци наред“, обясни Бобев.Той припомни, че на предходните избори през февруари 2025 г. движение "Самоопределение“ не постигна добър резултат. Успехът на последните избори според него се дължи на това, че трите опозиционни албански партии – Демократическата партия на Косово, Демократичната лига на Косово и Съюзът за бъдещето на Косово, не са намерили общ език. "Тези три партии можеха да съставят правителството с подкрепата на малцинствените депутати, но се появиха лидерски търкания. Те не успяха да намерят общ език и това позволи да се отиде веднага към предсрочни избори“, обясни бившият посланик в Косово.Основен външнополитически приоритет за новото правителство на Косово и Албин Курти са отношенията със САЩ, с НАТО и с другите международни партньори. "Отношението и на Брюксел, и на Вашингтон към предишното управление на Курти далеч не беше само позитивно. Напротив – дори приближени до президента Доналд Тръмп нарекоха Курти "илюзионист“ след едно негово твърдение, че отношенията между Косово и САЩ никога не са били на толкова високо ниво. В последствие САЩ прекъснаха стратегическия диалог с Косово, което беше много сериозен удар. Очаквах това да има по-силно въздействие върху изборните резултати, но съвсем очевидно, косовските избиратели са решили въпроса по друг начин“, коментира дипломатът.Само преди дни Албин Курти заяви, че Косовските сили за сигурност ще вземат участие при формиране на мироопазващи сили в района на Газа. Това по думите му показва, че Косово се опитва да направи реверанс към САЩ.Крайъгълен камък в отношенията между Европейския съюз и Косово е диалогът със Сърбия. "А крайъгълен камък на самия диалог между Косово и Сърбия е създаването на т.нар. Асоциация на сръбските общини – нещо, за което Косово е поело ангажимент през 2013 г. в Брюкселското споразумение със Сърбия. В последствие то е ратифицирано от парламента на Косово през 2015 г. и все още не е реализирано. Това е ключов момент за Сърбия, това трябва да бъде ключов момент и в поведението на Косово – да се намери формула, по която да се изпълни това задължение, защото това е искане и от Брюксел, и от Вашингтон“, поясни Бобев.По думите му оценката на целия политически елит на Косово в рамките на няколко правителства е, че Сърбия е основната заплаха за сигурността и стабилността не само за страната, но и за целия регион.