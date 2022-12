Блумбърг може да купи издателя на WSJ – Dow Jones, от Рупърт Мърдок

© Американският милиардер Майкъл Блумбърг обмисля придобиването на Dow Jones, една от водещите световни агенции за финансова информация и издател на The Wall Street Journal. Това съобщи в петък порталът Axios, позовавайки се на източник.



Според Axios след закупуването на Dow Jones компанията на милиардера Bloomberg LP може да стане най-големият играч на пазара на финансова информация. В същото време източникът на портала отбелязва, че Bloomberg все още не е подал молба до собственика на компанията-майка Рупърт Мърдок за придобиването на Dow Jones и "не е започнал да включва официални трети страни, например банкери, да оценят тази възможност."



В същото време, според събеседника на портала, Блумбърг обмисля закупуването на The Washington Post, но за това е необходимо собственикът на изданието Джеф Безос да прояви интерес към сделката. Според източника Блумбърг смята, че в резултат на придобиването на The Washington Post неговите активи ще се превърнат в "страшен" конкурент на друг голям играч на пазара - The New York Times.



Bloomberg LP е транснационален медиен холдинг, който притежава услуга за финансови новини, считана за един от водещите световни доставчици на финансова и икономическа информация, издателска къща, интернет портал, няколко телевизионни канала и радиостанции. Корпорацията притежава и рисковия фонд Bloomberg Beta, който е специализиран в инвестирането в старт-ъпи. Bloomberg LP има годишен доход от около 10 млрд. Майкъл Блумбърг притежава 88% от акциите.