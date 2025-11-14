he Independent.
Ракетата, която носи два спътника на дълго пътуване до Марс, беше изстреляна от космическия център Кейп Канаверал в 16:00 часа местно време.
И двата спътника трябва да влязат в орбита около Марс през септември 2027 г. Изстрелването е важна стъпка за Blue Origin, тъй като се опитва да се конкурира със SpaceX на Илон Мъск, която доминира в индустрията за изстрелване и вече е извършила 11 тестови полета на много по-голямата си ракета Starship.
New Glenn на Blue Origin, кръстена на Джон Глен, първият американец, обиколил Земята, е значително подобрение спрямо по-ранните ракети на компанията. Докато по-малката ракета New Shepard разчиташе на един двигател, за да превозва богати туристи на кратки суборбитални пътувания, New Glenn е построена да превозва тежки полезни товари като сателити и мисии на НАСА и може да бъде изстреляна поне 25 пъти.
Първият полет на New Glenn през януари достигна орбита, но опитът за кацане се провали.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.