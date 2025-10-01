Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Bloomberg: Печалбите на руските магнати надхвърлят 20 милиарда долара – някои от тях станаха още по-богати
Автор: Николина Александрова 16:37Коментари (0)31
©
От началото на годината състоянията на най-богатите руски бизнесмени отбелязаха значителен ръст, като общите печалби достигнаха 20,16 милиарда долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg. Индексът се изчислява, като се взема предвид, наред с другото, стойността на акциите на техните компании.

Съоснователят на Telegram, Павел Дуров, е отбелязал увеличение на богатството си с 4,82 милиарда долара, достигайки 15,8 милиарда долара. Големият акционер на Metalloinvest, Алисер Усманов, отбеляза ръст от 3,22 милиарда долара, като нетната му стойност вече възлиза на 16,4 милиарда долара. Съответно, основателят на Severstal, Алексей Мордасов, увеличи състоянието си с 3,41 милиарда долара, което вече възлиза на 26,6 милиарда долара.

От друга страна, председателят на групата NLMK, Владимир Лисин, претърпя най-голямата загуба, като състоянието му намаля с 3,17 милиарда долара и вече възлиза на 22,7 милиарда долара.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
11:38 / 30.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
18:28 / 29.09.2025
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
09:36 / 29.09.2025
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
20:29 / 29.09.2025
Актуални теми
Енергийна криза
Брутално насилие от учител над дете в детска градина в Каблешково
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: