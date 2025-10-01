ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Bloomberg: Печалбите на руските магнати надхвърлят 20 милиарда долара – някои от тях станаха още по-богати
Съоснователят на Telegram, Павел Дуров, е отбелязал увеличение на богатството си с 4,82 милиарда долара, достигайки 15,8 милиарда долара. Големият акционер на Metalloinvest, Алисер Усманов, отбеляза ръст от 3,22 милиарда долара, като нетната му стойност вече възлиза на 16,4 милиарда долара. Съответно, основателят на Severstal, Алексей Мордасов, увеличи състоянието си с 3,41 милиарда долара, което вече възлиза на 26,6 милиарда долара.
От друга страна, председателят на групата NLMK, Владимир Лисин, претърпя най-голямата загуба, като състоянието му намаля с 3,17 милиарда долара и вече възлиза на 22,7 милиарда долара.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: