Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Bloomberg: Макрон има три сценария след оставката на Льокорню
Автор: Николина Александрова 14:51Коментари (0)67
©
Франция се намира в политическа криза след оставката на министър-председателя Себастиан Льокорню, който подаде оставка само 24 часа след обявяването на новия правителствен състав от президента Еманюел Макрон, което доведе до спад на френските облигации и силна тревога на пазарите.

Оставката на Себастиан Льокорню дойде изненадващо, ден след като Макрон представи новия министерски съвет, в който запази почти всички основни фигури от предишните правителства. Този избор разгневи опозиционните партии, които искаха "разрив" с миналото, а дори и министърът на вътрешните работи Бруно Ретайо обвини френския президент, че "отказва да промени курса".

Политическата нестабилност доведе до спад на френските държавни ценни книжа, като доходността на десетгодишните облигации се повиши с девет базисни пункта до 3,6%. Разликата в доходността спрямо германските облигации надхвърли 89 базисни пункта – най-високото ниво от края на 2024 г. – което показва повишен фискален риск.

Три сценария за Макрон:

Според Bloomberg, след оттеглянето на Себастиан Льокорню, Макрон има три възможности:

- да назначи нов министър-председател и да представи ново правителство,

- да обяви парламентарни избори

- или да подаде оставка, което той публично е изключил.

Крайният срок за представяне на бюджета изтича на 13 октомври, което прави почти сигурно активирането на извънредни мерки.

В същото време лдерът на "Национален сбор" Жордан Бардела заяви, че "не може да има стабилност без провеждането на избори и разпускане на Народното събрание".

Още по темата: общо новини по темата: 18
06.10.2025 »
06.10.2025 »
12.09.2025 »
23.12.2024 »
31.08.2024 »
04.08.2024 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
12:14 / 05.10.2025
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
10:38 / 05.10.2025
Фотоволтаиците срещат отпор в Коняво
Фотоволтаиците срещат отпор в Коняво
11:24 / 04.10.2025
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
12:33 / 05.10.2025
Благоевградчани, ако искате да видите нещо интересно – до 18.00 часа отидете до Младежкия дом
Благоевградчани, ако искате да видите нещо интересно – до 18.00 часа отидете до Младежкия дом
13:06 / 04.10.2025
Малки и големи се включиха в "Голямото градско бягане" в Благоевград
Малки и големи се включиха в "Голямото градско бягане" в Благоевград
13:55 / 04.10.2025
Климатолог: Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев или червен код
Климатолог: Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев или червен код
10:04 / 04.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Социално недоволство във Франция
Опасен ли е популярният сред младежите в България райски газ?
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: