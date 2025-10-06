ЗАРЕЖДАНЕ...
|Bloomberg: Макрон има три сценария след оставката на Льокорню
Оставката на Себастиан Льокорню дойде изненадващо, ден след като Макрон представи новия министерски съвет, в който запази почти всички основни фигури от предишните правителства. Този избор разгневи опозиционните партии, които искаха "разрив" с миналото, а дори и министърът на вътрешните работи Бруно Ретайо обвини френския президент, че "отказва да промени курса".
Политическата нестабилност доведе до спад на френските държавни ценни книжа, като доходността на десетгодишните облигации се повиши с девет базисни пункта до 3,6%. Разликата в доходността спрямо германските облигации надхвърли 89 базисни пункта – най-високото ниво от края на 2024 г. – което показва повишен фискален риск.
Три сценария за Макрон:
Според Bloomberg, след оттеглянето на Себастиан Льокорню, Макрон има три възможности:
- да назначи нов министър-председател и да представи ново правителство,
- да обяви парламентарни избори
- или да подаде оставка, което той публично е изключил.
Крайният срок за представяне на бюджета изтича на 13 октомври, което прави почти сигурно активирането на извънредни мерки.
В същото време лдерът на "Национален сбор" Жордан Бардела заяви, че "не може да има стабилност без провеждането на избори и разпускане на Народното събрание".
