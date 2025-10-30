ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близък до Кремъл купува "Лукойл"?
Шефове на "Гънвор" са шведският предприемач Торбьорн Торнквист, заедно с руския милиардер Генадий Тимченко, който е шестият най-богат олигарх в Русия - богатството му се оценява на над 70 млн. долара.
Според швейцарското посолство в Москва около 80% от руските стоки се продават през Женева, Цуг и Лугано. Цифра, която се разпространява от няколко години, без подробна база данни или разбивка между различните изкопаеми горива (петрол, газ, въглища).
Швейцарските търговци са сред най-големите купувачи на руски петрол по данни от 2022 година. Водеща е базираната в Женева компания Litasco, търговското звено на "Лукойл".
Швейцарските търговци винаги са имали близки отношения с Кремъл. Никой обаче вероятно не е достигнал такова ниво на зависимост от руския петрол, каквото "Гънвор" постигна преди години. Съоснована през 2000 г. от близкия приятел на Владимир Путин, олигарха Генадий Тимченко, търговската къща със седалище в Женева бързо придоби до 1/3 от руския петрол, увеличавайки оборота си десетократно, който през 2007 г. вече достига 43 милиарда щатски долара с износ от 83 милиона тона петрол и петролни продукти (в сравнение с 60 милиона тона през 2006 г.)
През 2010 г. "Гънвор" се представя като "структура, контролирана от Путин във фонов режим“, а оборотът на компанията нараства до 65 милиарда щатски долара, в сравнение с 53 милиарда през 2009 г., като обемите се увеличават до 104 милиона тона.
Идентифицирана като компания, близка до Кремъл, "Гънвор" решава да предприеме бърза диверсификация на целия африкански континент и в Латинска Америка, разкрива в своя статия Public Eye. След това, през 2011 г., "Роснефт" създава свой търговски отдел в Женева, отваряйки търговете си за повече компании. През 2014 г., след инвазията в Крим, Генадий Тимченко е поставен в списъка със санкции на САЩ. "Гънвор" и проблемният му олигарх са принудени да се разделят. Той продава своя 44% дял на шведския си сътрудник Торбьорн Торнквист за скромната сума от 1 милиард долара, официално само няколко часа преди влизането на санкциите в сила.
Въпросът, който можем да си зададем е само един: Русия замаскирано ли си купува "Лукойл"?
Генадий Тимченко и Торбьорн Торнквист, двамата петролни търговци, започват да работят заедно през 1997 г., а през 2000 г. формализират "Гънвор", която е кръстена на майката на Торнквист. През 2003 г. компанията започва дейност в Женева.
Според Financial Times, до 2007 г. компанията е била "нишов играч“, фокусиран върху износа на руски петрол през Естония, разчитайки на експертния опит на двамата си основатели в петролния бизнес, руския пазар и транзитната логистика. Торбьорн Торнквист е шведски гражданин, роден през 1953 г. Той търгува с петрол по целия свят повече от двадесет години, като започва кариерата си в BP (британска мултинационална компания за петрол и газ, чиито инициали идват от старото й име British Petroleum).
Генадий Тимченко е финландски гражданин, роден в Съветския съюз през 1952 г. Той има повече от 20 години опит в петролната индустрия, започвайки с рафинерията Кириши по време на перестройката, и е един от първите руснаци, които изнасят петрол за Европа след разпадането на Съветския съюз.
