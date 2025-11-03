ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Близо 40 души са арестувани след безредици пред сградата на Скупщината на Сърбия в Белград
"Полицията работи активно за разкриването и откриването на други участници, които с действията си са застрашили безопасността на гражданите и общественото имущество“, отбелязва радиостанцията.
В неделя вечерта и в нощта на понеделник пред сградата на Скупщината се събраха привърженици на президента на Сърбия Александър Вучич и негови противници. Двете групи бяха разделени от полицейски кордон, но все пак се стигна до сблъсъци.
Акциите бяха организирани по повод годишнината от срутването на част от покрива на жп гарата в град Нови Сад. Тогава загинаха 14 души, а други двама починаха по-късно в болниците.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 44
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
08:46 / 01.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: