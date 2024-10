Бизнесмен: Системата "All inclusive" е "потребителски тероризъм", обмисля се нов подход

© Турски бизнесмени предполагат, че системата "All inclusive" води до разваляне на големи количества продукти, които не могат да се реализират напълно в хотелите, каза



Мустафа Коркутата, член на Асоциацията на младите предприемачи в Анкара пред турска медия, цитирана от Dnes.bg.



Според него системата "All inclusive" се е превърнала в "потребителски тероризъм".



"Всяка година се разхищават 50 млрд. лири (около 1,4 млрд. долара). Броят на туристическите обекти за настаняване, които използват системата "All inclusive", ще намалее“, смята Коркутата. Той отбелязва, че ол инклузивът води до развалянето на много големи количества храна, които не могат да се реализират пълноценно в хотелите. От всяка чиния се изхвърлят средно 200-400 г храна.



Бизнесменът смята, че в бъдеще хотелите ще се опитат да преминат към нова схема на обслужване на туристите. В това отношение хотелите и ресторантите могат, според него, да изградят нова схема на сътрудничество.



"Вечерта туристите ще бъдат извеждани от хотела, ще бъдат развеждани из центъра на града, а след това ще бъдат водени на вечеря в ресторанти, с които има сключени споразумения. С този метод предприятията ще могат да печелят по-добре и да се конкурират по-ефективно по отношение на цените, например със съседна Гърция", каза той.



Дискусията за отмяна или преразглеждане на системата "All inclusive" в Турция се засилва всяка година към края на курортния сезон и след като напливът от туристи намалее. В същото време хотелите с тази система все още са изключително популярни и многобройни, въпреки че поради трудната икономическа ситуация в страната някои хотели намалиха асортимента от ястия в "ол инклузив", запазвайки системата.