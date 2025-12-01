BBC.
Сидик категорично отхвърли обвиненията и заяви, че процесът е политически мотивиран. Тя живее в Лондон и е малко вероятно да излежи присъдата, тъй като двете държави нямат договор за екстрадиция.
Делото срещу нея е част от поредицата процеси, започнали след падането на режима на Хасина, насочени към бившия премиер, нейни сътрудници и членовете на семейството ѝ. Прокуратурата в Бангладеш твърди, че Сидик е злоупотребила с влияние, но нейните адвокати оспорват дори гражданството ѝ, заявявайки, че не е притежавала бангладешки документи.
Съдия Рабиул Алам постанови присъдата и глоба от 100 000 така, като при неплатена глоба, ще се добавят още шест месеца затвор. Сидик заяви чрез свое изявление, че обвиненията са "неверни и злонамерени" и че никога не е била надлежно уведомена от разследващите. Присъдата идва на фона на растящ международен скептицизъм към съдебните процеси в Бангладеш.
Висши британски юристи, сред които Робърт Бъкланд, Доминик Грийв и Шери Блеър, изразиха сериозни притеснения от липсата на адекватно правно представителство за Сидик и определиха процеса като "несправедлив".
Политическото напрежение се засилва и заради факта, че само преди две седмици Шейх Хасина беше осъдена на смърт в отделен задочен процес за репресиите срещу протестите през 2024 г. Партията ѝ, "Авами лигата", нарече присъдите срещу своите членове "политически мотивирани". Лондон подчерта, че случаят е въпрос, който Сидик сама трябва да коментира, но британското правителство смята, че тя ще продължи да изпълнява задълженията си като депутат.
