Журналистът е обвинен, че излъчил на живо протест, който е прекъснал църковна служба в Сейнт Пол, Минесота, по-рано този месец, на която протестиращите са изразявали недоволство от насилието на агентите на ICE в района.
Адвокатът на Лемън определя ареста му като "безпрецедентна атака срещу Първата поправка (която гарантира свободното изповядване на дадена религия или ограничавана на свободата на словото).
Бившият водещ на CNN от своя страна заявява, че е присъствал на протеста като журналист, добавяйки, че не е знаел, че активистите ще прекъснат службата.
Лемън, който сега е журналист на свободна практика, е обвинен в заговор за отказ на граждански права и нарушаване на закон, който забранява възпрепятстването на достъпа до религиозни съоръжения.
Шестима други протестиращи, включително друг журналист, са изправени пред същите обвинения.
