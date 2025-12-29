Сподели close
Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа е ранен при автомобилна катастрофа, при която са загинали двама души, предава RING.

Джипът Lexus, в който е пътувал Джошуа, се е сблъскал със спрял камион по оживена магистрала Лагос-Ибидан в Макун, щат Огун, съобщава вестник Punch.

В статията се вижда регистрационният номер на джипа, както и снимка на Джошуа, седнал на задната седалка, заобиколен от счупено стъкло.

36-годишният мъж, чиито родители са нигерийци, е получил леки наранявания, а други двама са "загинали на място“. Разследването за установяване на причината за катастрофата все още продължава.