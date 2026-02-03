Бившият съпруг на бившата първа дама на САЩ Джил Байдън е обвинен в убийство, след смъртта на съпругата си след домашен скандал, предава77-годишният Бил Стивънсън е арестуван в понеделник (3 февруари) и обвинен в убийство първа степен за смъртта на 64-годишната Линда Стивънсън след полицейско разследване, продължило повече от месец.Служители от полицейското управление на окръг Ню Касъл са отговорили на сигнали за домашен скандал в къща в Оук Хил, Уилмингтън, Делауеър, късно на 28 декември.При влизането си в къщата полицаите са намерили Линда Стивънсън в безсъзнание в хола и са й оказали първа помощ, но не са успели да я спасят, според полицейско съобщение за пресата. По-подробна информация за смъртта й и моментите преди това не е оповестена.TMZ съобщава, че именно Стивънсън е позвънил на властите и е сътрудничил. Досега той не е бил обвинен в престъпление.Стивънсън е бил задържан на същия адрес, където е било намерено тялото на съпругата му. В момента той се намира в затвора "Хауърд Янг“, след като не е успял да плати гаранция от 500 000 долара.Джил и Бил Стивънсън сключват брак през 1970 г., докато тя учи в колежа Брендиуайн. Двамата обаче се разделят и официално се развеждат през 1975 г. Подробности за брака им са разкрити в книгата The Stone Balloon: The Early Years.