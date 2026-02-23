Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Най-издирваният човек в Мексико и лидер на страшния наркокартел "Jalisco New Generation". (Халиско Ново Поколение (CJNG)) бе убит по време на военна операция за неговото арестуване. Немесио Рубен Осегера Сервантес, известен също като "Ел Менчо'', бе издирван от американските власти, които предлагаха награда от 15 милиона долара за информация, водеща до ареста или залавянето му, според медийни съобщения, пише ndtv.

Ел Менчо е бил ранен по време на операция за залавянето му в неделя в Тапалпа, Халиско, на около два часа път с кола югозападно от Гуадалахара. Той е починал по време на превоза му до Мексико Сити, съобщи мексиканското министерство на отбраната в изявление.

Операцията по залавянето на лидера на CJNG е най-голямото усилие на мексиканското правителство досега да покаже на администрацията на Тръмп намерението си да се бори с картелите и е посрещната с мощна реакция от страна на картела. Изгорени от членове на CJNG автомобили блокираха пътища в почти дузина мексикански щати и оставиха дим да се вие във въздуха.

Столицата на Халиско, Гуадалахара, се превърна в призрачен град след смъртта на наркобарона, тъй като цивилните се скриха в домовете си. Щатът е база на картела – един от най-мощните в Мексико – известен с трафика на огромни количества фентанил и други наркотици към Съединените щати. Насилието доведе до затваряне на училищата в понеделник в няколко щата.

Безредиците се разпространяват след смъртта на Ел Менчо, лидер на картела "Новото поколение на Халиско“, като в социалните медии се появяват кадри от сражения между въоръжени групи и правоохранителните органи в западните щати.

Кой бе Ел Менчо

Бившият полицай Сервантес, на 60 години, е известен с кървавата следа от трупове, която оставя след себе си в битките с правителствените сили и конкурентни банди. Сервантес е роден през 1966 г. в бедно село в планините на известния с беззаконието си западен щат Мичоакан, където от десетилетия отглеждането на опиум и марихуана се конкурира с производството на авокадо. Работил е в полетата, където се отглежда авокадо, преди да замине да търси късмета си в САЩ, където според прокуратурата се е занимавал с търговия с хероин.

Сервантес е бил арестуван в САЩ, където е излежал няколко години в затвора, преди да бъде депортиран обратно в Мексико. След като се е върнал в родината си, Сервантес се е присъединил към полицията, преди да влезе в картела "Миленио", сателит на картела Синалоа.

В крайна сметка той става един от най-висшите изпълнители, след като работи като сикарио, или наемен убиец на картела. Опитва се да поеме контрола над картела "Миленио“, но след като не успява, започва да действа самостоятелно и обявява война на "Синалоа“, като основава CJNG в съюз с местна банда за пране на пари.

Сервантес е широко известен с псевдонима си "Ел Менчо“, който произлиза от фонетичната деривация на Немесио. Друг негов псевдоним е "Господарят на петлите“, който произлиза от любовта му към боевете с петли.

Картелът му е наименуван на западния щат Халиско, където се намира един от най-големите градове в Мексико, Гуадалахара. През годините картелът е обвиняван за контрабанда на огромни количества наркотици в САЩ, включително синтетичния опиоид фентанил, който е свързан със стотици хиляди смъртни случаи от предозиране през последните години.

CJNG съчетава трафика на наркотици в стила на Синалоа и работата с общността с ултранасилствените методи на картела Зетас, банда, която използва паравоенни тактики, за да се разшири в престъпен бизнес като изнудване и отвличане.

За сравнително кратък период от време Сервантес организира появата на CJNG като престъпна империя, конкурираща бившите му съюзници от картела Синалоа. Той успява да избегне арест в продължение на години, въпреки наградата от 15 милиона долара, обявена от САЩ.

Считан за най-влиятелния криминален бос в Мексико след заловения наркобарон Хоакин "Ел Чапо“ Гусман, който в момента е в затвор в САЩ, Сервантес се занимава с различни престъпни дейности, като кражба на гориво, принудителен труд и трафик на хора. Но за разлика от Гусман, който се превърна в медийна знаменитост, Ел Менчо предпочита да остане в относителна неизвестност. Той станава известен с пълните с ругатни записи, изтекли в социалните медии, в които заплашва враговете си и държавни служители.

Предишни неуспешни опити за залавяне

Сервантес е известен и с това, че е успявал да избегне залавянето по впечатляващ начин. В продължение на години той подкупва полицията, за да му пази гърба, докато действа почти напълно безнаказано в Халиско. Той търси и политическа защита.

През май 2015 г., когато мексиканските сили се приближават до него, неговите подчинени свалят военен хеликоптер с ракета, за да дадат на ръководителя си време да избяга.

"Картелът "Халиско Ново Поколение“ на Ел Менчо е един от най-големите "купувачи" на политици и политически кампании, което му дава огромна социална база“, заявява Едгардо Бускалия, експерт по организирана престъпност в Колумбийския университет.

Бандата му редовно използва обезглавяване и други кървави методи за сплашване. През един шестседмичен период през 2015 г. бандата убива двайсет и четирима полицаи в западната част на Мексико като предупреждение към властите.

През 2020 г. тогавашният началник на полицията в Мексико Сити, Омар Гарсия Харфуч, оцелява след опит за покушение, при който загиват двама от неговите бодигардове, а властите обвиняват за нападението картела "Халиско Ново Поколение“. Харфуч сега е ръководител на силите за сигурност в страната и помогна за надзора на операцията срещу Сервантес.