Proto Thema.
Както бе съобщено, 74-годишният бивш ръководител на френското правителство, който беше премиер от декември 2024 до септември 2025, е бил приет в болница в понеделник, 15 декември, тъй като състоянието му е изисквало медицинско наблюдение. В официално прессъобщение общинската власт съобщи, че "здравословното му състояние се подобрява, но е необходимо да остане под наблюдението на медицински екипи още няколко дни“.
Поради тази причина всичките му ангажименти за текущата седмица се отменят.
В същото време здравните власти във Франция отчитат силен пик на сезонния грип.
