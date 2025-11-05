ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс обвинен в пране на пари
През декември 2024 г., само няколко дни след изтичането на мандата на Рейндерс като еврокомисар по правосъдието, белгийските власти са направили обиск в дома му по подозрение в пране на пари, съобщиха тогава Follow the Money и Le Soir.
Разследването се е фокусирало върху произхода на близо 1 милион евро.
Рейндерс е заподозрян, че е изпирал около 700 000 евро чрез личната си банкова сметка между 2008 и 2018 г. След това той е започнал да изпира около 200 000 евро, като е купувал големи количества лотарийни билети и е превеждал печалбите на личната си сметка.
67-годишният политически ветеран и съпругата му – пенсионирана магистрат – са били доведени за разпит през декември, но нито един от двамата не е бил арестуван или обвинен по това време.
На 16 октомври разследващият съдия, председателстващ разследването, разпита Рейндерс и съпругата му за втори път.
Съдията Оливие Леру решава, че има сериозни индикации за виновност на Рейндерс и официално го обявява за заподозрян, съобщава източникът. Съпругата му не е обвинена.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: