Бившият еврокомисар  Дидие Рейндерс обвинен в пране на пари

© Белгийските власти официално са повдигнали обвинение срещу бившия европейски комисар Дидие Рейндерс за пране на пари, потвърди лице, запознато с делото.Той не е задържан под стража, съобщава източник пред Follow the Money и белгийските медийни партньори Le Soir, De Standaard и Le Vif.



През декември 2024 г., само няколко дни след изтичането на мандата на Рейндерс като еврокомисар по правосъдието, белгийските власти са направили обиск в дома му по подозрение в пране на пари, съобщиха тогава Follow the Money и Le Soir.



Разследването се е фокусирало върху произхода на близо 1 милион евро.



Рейндерс е заподозрян, че е изпирал около 700 000 евро чрез личната си банкова сметка между 2008 и 2018 г. След това той е започнал да изпира около 200 000 евро, като е купувал големи количества лотарийни билети и е превеждал печалбите на личната си сметка.



67-годишният политически ветеран и съпругата му – пенсионирана магистрат – са били доведени за разпит през декември, но нито един от двамата не е бил арестуван или обвинен по това време.



На 16 октомври разследващият съдия, председателстващ разследването, разпита Рейндерс и съпругата му за втори път.



Съдията Оливие Леру решава, че има сериозни индикации за виновност на Рейндерс и официално го обявява за заподозрян, съобщава източникът. Съпругата му не е обвинена.