Бивш министър на отбраната: След Мадуро могат да бъдат наложени нови правила между САЩ, Русия, Китай и Иран
"НАТО е изключително важно за сигурността на Европа. Ние не сме странични наблюдатели. Всички информационни атаки и манипулации целят да отслабят Алианса не са в наша полза. Исторически има прецеденти. Не вярвам във военна намеса. Лидерите на Европа заявиха, че това въпрос на суверенитета на Дания“, подчерта той.
"Знаем за промените в климата, които ще направят Гренландия по-достъпна и използваема в бъдеще. Защитата на арктическия региони на Канада и САЩ зависят и от Гренландия. Така, както Тайван е важен в Тихия океан като преграда между Китай и САЩ, така и Гренландия е ключова за защитна преграда на САЩ и Европа от Крайния Север. Предстои природните богатства на Гренландия да бъдат разработени. Дали това ще е от държави от НАТО, или ще навлязат китайски инвестиции – разликата е голяма“, подчерта пред bTV Велизар Шаламанов.
Бившият министър на отбраната коментира и ситуацията във Венецуела, след нападението на САЩ и залавянето на Николас Мадуро.
"Това е един начин на разговор, който САЩ водят с Русия, Китай и Иран, показвайки им какво може да стане. Действията на САЩ, които представляват нарушаване на правилата, са напомняне, че Русия, Китай и Иран не могат да продължат да нарушават правилата. Може би ще се стигне до нови адаптирани правила, които да бъдат наложени и спазвани“, коментира Шаламанов.
