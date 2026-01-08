"Годината е важна за САЩ. Ще се честват 250 години от създаването на републиката – на 4 юли. Няколко дни по-късно е срещата на върха на НАТО в Анкара. Гренландия е изключително важна за сигурността на Северния Атлантик и контрола на корабоплаването“, каза бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов."НАТО е изключително важно за сигурността на Европа. Ние не сме странични наблюдатели. Всички информационни атаки и манипулации целят да отслабят Алианса не са в наша полза. Исторически има прецеденти. Не вярвам във военна намеса. Лидерите на Европа заявиха, че това въпрос на суверенитета на Дания“, подчерта той."Знаем за промените в климата, които ще направят Гренландия по-достъпна и използваема в бъдеще. Защитата на арктическия региони на Канада и САЩ зависят и от Гренландия. Така, както Тайван е важен в Тихия океан като преграда между Китай и САЩ, така и Гренландия е ключова за защитна преграда на САЩ и Европа от Крайния Север. Предстои природните богатства на Гренландия да бъдат разработени. Дали това ще е от държави от НАТО, или ще навлязат китайски инвестиции – разликата е голяма“, подчерта пред bTV Велизар Шаламанов.Бившият министър на отбраната коментира и ситуацията във Венецуела, след нападението на САЩ и залавянето на Николас Мадуро."Това е един начин на разговор, който САЩ водят с Русия, Китай и Иран, показвайки им какво може да стане. Действията на САЩ, които представляват нарушаване на правилата, са напомняне, че Русия, Китай и Иран не могат да продължат да нарушават правилата. Може би ще се стигне до нови адаптирани правила, които да бъдат наложени и спазвани“, коментира Шаламанов.