Associated Press.
Бившият медиен магнат е обвинен в заговор с чуждестранни сили с цел подкопаване на националната сигурност, както и в заговор с цел публикуване на материали, признати за подстрекателски. Одобрените от правителството съдии не наложиха на Джими Лай доживотен затвор - максималното наказание по тези членове. Въпреки това, като се има предвид възрастта на предприемача, новата присъда на практика може да се окаже доживотна за него.
Сочените за негови съучастници получиха присъди от 6 години и 3 месеца до 10 години затвор. Защитата на предприемача възнамерява да обжалва присъдата.
Джими Лай е открит критик на политиката на Китай. Той е задържан през февруари 2020 г. по обвинение в участие в незаконни събрания и заплахи. Тогава е освободен под гаранция. През август 2020 г. е арестуван.
