Áèâøèÿò ïðåçèäåíò íà ÑÀÙ ðåàãèðà îñòðî, îòãîâàðÿéêè íà îáâèíåíèÿòà è ðàçêðèâàéêè, ÷å òîâà íå å îïèò äà ãî çàùèòÿò, à äà ñå ñêðèÿò äîêàçàòåëñòâà îò ñòðàíà íà àäìèíèñòðàöèÿòà íà Òðúìï.
Áèë Êëèíòúí è Ìàéêúë Äæåêñúí: Ïîÿâèõà ñå õèëÿäè íîâè äîêóìåíòè ïî äåëîòî "Åïñòèéí", ïîíå 550 ñòðàíèöè ñà êëàñèôèöèðàíè
Ñëåä ïóáëèêóâàíåòî íà ñíèìêèòå Áèë Êëèíòúí îòïðàâè îñòðî èçÿâëåíèå, â êîåòî çàÿâÿâà, ÷å äåéñòâèÿòà íà ïðàâèòåëñòâîòî íà Òðúìï íå ñà ñâúðçàíè ñ íåãîâàòà çàùèòà, à ñ ïðèêðèâàíåòî íà äðóãè ôàêòè, êîèòî ìîãàò äà áúäàò ðàçêðèòè â áúäåùå. Êàêòî çàÿâÿâà ïðåäñòàâèòåëÿò íà Êëèíòúí, "Áåëèÿò äîì íå å ïàçèë òåçè äîêóìåíòè â ïðîäúëæåíèå íà ìåñåöè, ñàìî çà äà ãè ïóáëèêóâà â ïåòúê è äà çàùèòè Áèë Êëèíòúí. Ñòàâà âúïðîñ çà òîâà, êîåòî ñå îïèòâàò äà ñêðèÿò çàâèíàãè".
Åïñòèéí èñêàë äà ìó "äîñòàâÿò ïî-ñâåòëîêîæè ìàëîëåòíè ìîìè÷åòà": Îùå ñêàíäàëíè ïîäðîáíîñòè ïî äåëîòî íà ôèíàíñèñòà
Ðåàêöèÿòà íà Êëèíòúí ñå ôîêóñèðà âúðõó îïèòà äà ãî ïðåâúðíàò â èçêóïèòåëíà æåðòâà, êàòî òîé òâúðäè, ÷å èñòèíñêèòå âèíîâíèöè ñå îïèòâàò äà èçáåãíàò ïîñëåäñòâèÿòà. Ïðåäñòàâèòåëÿò ïîä÷åðòàâà, ÷å "èìà ðàçëèêà ìåæäó îíåçè, êîèòî ñà ïðåêúñíàëè îòíîøåíèÿòà ñè ñ Åïñòèéí, êîãàòî ñà áèëè ðàçêðèòè ïðåñòúïëåíèÿòà ìó, è îíåçè, êîèòî ñà ïðîäúëæèëè äà ïîääúðæàò êîíòàêòè ñ íåãî".
