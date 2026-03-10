Philenews. Популярната туристическа дестинация ще трябва да редуцира разходите на вода с най-малко 10% през тази година, като в кампанията са задействани почти всички министерства.
Кипър е една от държавите в ЕС с най-слаби запаси от прясна вода. От средата на 90-те години дъждовете са намалели с 10 на сто, сочат данните на метеоролозите.
Средно дневната консумация на вода на човек в Кипър е 140 литра, като властите се стремят да я намалят до 125 литра. Документални филми ще обясняват на ученици и възрастни за високата цена на обезсоляването на морска вода и за разхода на вода от туристическата индустрия и голф игрищата на острова.
Близо 600 хиляди домакинства в Кипър ще получат специални аератори и душове за икономия на вода. Паралелно с това се споделят и съвети как да се пести ценната течност.
В обществени сгради започва монтажа и на специални системи, които да използват повторно вече употребена вода, преди тя да отиде в канала.
текст: Милен Кандарашев
