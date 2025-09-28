Безспирни глоби за спекулации в Гърция, но резултати няма

© Глобите за спекулации са се превърнали в нещо като политически ритуал в Гърция. Те се обявяват с голяма сериозност и след това изчезват в етера на съдебната система. Няма съмнение, че глобите са от съществено значение; просто трябва да се третират като важни и след деня на обявяването им. Факт е, че в сегашния си вид те нямат реално въздействие върху цените или върху структурата на пазара, пише Ekathimerini.



Може би най-известният скандал през десетилетието, предшестващо гръцката криза, е този с така наречения млечен картел през 2007 г. Комисията по конкуренцията наложи глоба от около 48 милиона евро на големите производители на мляко в страната за тайни практики, но тъй като делата им се проточиха в съдилищата с години, тези глоби бяха или намалени, или напълно отменени. Цените на млякото обаче никога не спаднаха значително. Пазарът не се промени и потребителите продължиха да плащат твърде много за мляко.



През същото десетилетие, в периода 2005-2008 г., пазарът на автомобилни горива беше подложен на съмнение за фиксиране на цените и бензиностанциите бяха глобени с милиони, но цените на бензиностанциите останаха постоянно високи и глобите бяха намалени в съда.



Съвсем наскоро, по време на първата фаза на пандемията от Covid, когато маските и дезинфектантите за ръце станаха толкова ценни, колкото златото, бяха поставени ограничения на цените им, а веригите супермаркети бяха глобявани за твърде високи цени. Цените обаче не се стабилизираха нито заради глобите, нито заради ограничението, а само когато производството се увеличи. Когато предлагането покри търсенето. Глобите бяха просто необходима "PR ваксина“, за да може държавата да изглежда сякаш прави нещо.



Когато политиките се ограничават до глоби или наказателни мерки, те обикновено водят до обратен ефект. В Турция, където бяха наложени дори по-строги мерки, като например задължително намаляване на цените на основни стоки, цената беше огромна: сериозни пазарни изкривявания, недостиг на продукти и неконтролируема инфлация. Накратко, държавата може да използва наказателни мерки, за да намали цените само временно; скоро след това проблемът избухва още по-зле.



Заслужава да се отбележи, че глоби съществуват в цяла Западна Европа, но се налагат само в крайни случаи. По-често предпочитаният подход е сътрудничество с бизнеса, какъвто е случаят с намаленията на цените на 1000 продукта, които в момента се въвеждат в Гърция. Използват се и целенасочени субсидии, наред с множество структурни реформи, насочени към намаляване на разходите за енергия и засилване на конкуренцията.



Истинската битка срещу високите цени се печели чрез увеличаване на производството, подобряване на конкуренцията и засилване на инвестициите.