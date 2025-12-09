ЗАРЕЖДАНЕ...
Безлов за корупционния скандал в ЕС: По-сериозни последици би имало от разследване на митнически нарушение и злоупотреби с ДДС
По думите му големите държави-донори на ЕС са силно заинтересовани да се ограничават щетите с европейски средства, отговор на което е и създаването на институцията Европейска прокуратура, която да разследва проблеми, свързани с използването на еврофондовете от получателите на европейски средства, сред които е и България, които "предизвикат голям скептицизъм по отношение на ефективността на разпределение на средства и респективно престъплението с тези средства,“ каза той, като допълни, че институцията на Европейската прокуратура тепърва ще се развива и утвърждава.
Безлов допълни, че за него интересна тема е за щетите заради начина, по който функционира ЕС заради липса на вътрешни граници.
"За мен с доста по-сериозни последици би било активизиране на тази възможност да се разследват европейското митнически нарушение и злоупотреби с ДДС, защото и сега в различни страни се виждат заобикаляне на европейски митнически ограничения, свързани с различни групи стоки, примерно по отношение на китайския внос, и това на практика разрушава конкурентоспособността на ЕС.
Според госта темата за митническите измами и възможността да навлизат контрабандно, през митнически нарушения, стоки, засягат и създават много голяма щета и за българската индустрия.
"От друга страна, създавайки такива политически клиентели, които преразпределят европейските средства в собствените си фирми, това действително създава огромни щати на българските институции като смисленост и ефективност,“ посочи още анализаторът.
"Проблемът е, че тази култура на сътрудничеството между политическите партии, между клиентелите, е изключително трудно разрушима, особено след като в съдебната система в България имаме повече от 30 години негативна селекция, т.е. осигуряване на политическо спокойствие. И в момента имате ситуация, в която една съдебна система, която се приема за независима, като на трети стълб на демокрацията, фактически не можете да я промените, защото нямате механика, която да го направите без политиците, а в някакъв смисъл дори и политиците не могат да го направят, защото тя в много отношения се самоизбира,“ обясни Безлов и допълни, че точно заради тази кръгова система, ЕС има интерес да се наложат някакви стандарти чрез нови правила и директиви.
