"Без пичове в рокли": Пентагонът уволнява до 1000 транссексуални военнослужещи от армията на САЩ

© Пентагонът ще започне да уволнява до 1000 открити транссексуални военнослужещи от армията, а на останалите ще даде 30 дни да се самоопределят. Това се посочва в нова директива на САЩ, съобщава Associated Press.



"No more Trans @ DoD. No more pronouns. Никакви пичове в рокли. Свършихме с тези глупости", заявява министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет.



От министерството посочват, че все още е трудно да се определи колко точно са транссексуалните военнослужещи, но в медицинските досиета ще бъдат отразени тези, които са диагностицирани с полова дисфория, имат симптоми или са подложени на лечение.



"Тези военнослужещи ще бъдат принудително отстранени от служба. И никой с тази "диагноза" няма да има право да се запише в армията. Джендър дисфорията се проявява, когато биологичният пол на човека не съответства на неговата полова идентичност", подчертава AP.



Преди това официални лица заявиха, че към 9 декември 2024 г. 4240 войници на активна служба в Националната гвардия и резерва са с полова дисфория. Те обаче признаха, че броят им може да е по-висок.



Отбелязва се, че в армията служат общо около 2,1 млн. военнослужещи.



Също така Върховният съд постанови, че администрацията може да забрани на транссексуалните лица да служат в армията, докато продължават другите съдебни дела. В същото време трима либерално настроени съдии заявиха, че ще отложат политиката.



От своя страна говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви, че 1000 военнослужещи, които вече са се самоопределили, "ще започнат процеса на доброволно разделяне“ с армията.