ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Белият дом планира да отдели 58 млн. долара за сигурността на държавните служители след убийството на Кърк
Парите ще бъдат добавени към временния бюджет, който трябва да бъде приет до 30 септември, когато изтича действащият закон за разходите.
Така, според агенцията, допълнителните средства ще бъдат насочени към Службата на маршалите на САЩ. Освен това, администрацията на Тръмп подкрепя и увеличаването на финансирането за защита на законодателите в Конгреса.
Говорителят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви, че в момента се провежда "внимателен и всеобхватен преглед на програмата“. Сенатът също разглежда допълнителни мерки за сигурност.
"Трябва да защитим хората, които се кандидатират за държавни постове, иначе никой няма да го направи, и това тежи на сърцата и мислите ни, защото, както знаете, и ние преживяваме травмата от случилото се“, казва Джонсън.
Убийството на Чарли Кърк
От "Фокус" припомняме, че в американския щат Юта по време на политически дебати бе прострелян влиятелният десен активист Чарли Кърк. По-късно Доналд Тръмп съобщи, че той е починал.
Късно вечерта на 11 септември правоохранителните органи задържаха 22-годишния студент Тайлър Джеймс Робинсън по подозрение в убийство. Според Доналд Тръмп, задържането е било било подпомогнато от бащата на Робинсън, който е пастор. Той е убедил сина си да се предаде
|Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чарлз иска Хари обратно в семейството
14:59 / 13.09.2025
Дженифър Анистън е готова за още едно осиновяване
20:55 / 13.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:55 / 12.09.2025
Анелия: Не съм готова да стана майка
13:36 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
22:50 / 13.09.2025
Маги, бившата на Карлос Насар: За по-добро е
16:27 / 13.09.2025
Стана ясна причината за раздялата на Нина Добрев с годеника й
14:56 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: