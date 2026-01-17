ЗАРЕЖДАНЕ...
Белият дом обяви Николай Младенов за върховен представител на Съвета за мир в Газа, представители на Турция и Катар също имат важни роли в структурата
©
Сред известните членове на Изпълнителния комитет на Съвета за мир са турският външен министър Хакан Фидан, висшият катарски дипломат Али Тауади, ръководителят на египетското разузнаване Хасан Рашад, министърът на международното сътрудничество на ОАЕ Рим Ал-Хашими и бившият британски премиер Тони Блеър.
Включването на видни официални лица от Катар и Турция – две страни, които са били силно критични към воденето на войната в Газа от Израел – вероятно ще разгневи Йерусалим, но показва колко полезни са те за Тръмп, който е изтъквал способността им да убедят ХАМАС да се съгласи на примирие през октомври.
Изпълнителният комитет ще контролира Националния комитет за администрация на Газа (NCAG), подобен нов панел от палестински технократи, който ще отговаря за предоставянето на основни услуги на жителите на Газа.
Той ще работи под ръководството на Съвета за мир, панел от световни лидери, оглавяван от Тръмп, който САЩ планира да представи в следващите дни. Съветът за мир обаче ще играе по-скоро символична роля, като изпълнителният комитет ще бъде неговото оперативно рамо.
В Изпълнителния комитет ще участват също специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, главният съветник на Тръмп Джаред Къшнър, главният изпълнителен директор на Apollo Global Management Марк Роуън, израелско-кипърският бизнесмен Якир Габай, бившият хуманитарен координатор на ООН Сигрид Кааг и бившият пратеник на ООН в Близкия изток Николай Младенов.
Младенов ще изпълнява и функциите на върховен представител на Съвета за мир за Газа. "В това си качество той ще действа като връзка на място между Съвета за мир и NCAG“, се посочва в изявлението на Белия дом, с което се обявяват новите надзорни органи за Газа.
Младенов "ще подкрепя надзора на Съвета върху всички аспекти на управлението, възстановяването и развитието на Газа, като същевременно ще осигурява координацията между гражданските и сигурностните стълбове“, заявяват от Белият дом.
Още по темата
/
Костадинов: Като народ, преживял два геноцида, трябва да сме изключително чувствителни по този въпрос
06.12
Посланикът на Израел в България: Първата стъпка към траен мир в Близкия изток е нарушена от "Хамас"
18.10
Още от категорията
/
FAA предупреждават за възможна "военна активност" и загуба на GPS сигнали над Мексико, Колумбия и други страни от Централна Америка
11:13
Международен анализатор: Военна операция срещу Иран ще е израз на политическото безсилие и нараненото его на Тръмп
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Международен анализатор: Военна операция срещу Иран ще е израз на...
21:25 / 16.01.2026
Голям срив в социалната мрежа X
18:34 / 16.01.2026
Revolut с нови по-драстични мерки срещу измамите в приложението
17:25 / 16.01.2026
Тръмп обяви сформирането на Съвета за мир в Газа
09:19 / 16.01.2026
Кристалина Георгиева: МВФ е готов да помогне на Венецуела
08:58 / 16.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.