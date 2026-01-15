Европейская правда.
На въпрос на репортер за реакцията на американския президент на неотдавнашното засилване на военното присъствие на европейските страни в Гренландия, Ливит отговори:
"Не мисля, че европейските войски в Гренландия оказват влияние върху процеса на вземане на решения от президента или върху неговата цел да придобие Гренландия“.
Тя също така допълни, че срещата на официални лица от САЩ, Дания и Гренландия в сряда е била "продуктивна“ и че Вашингтон планира да продължи диалога относно острова.
"Това беше добра среща и на нея страните се споразумяха да създадат работна група от лица, които ще продължат техническите преговори за придобиването на Гренландия. Както ми беше съобщено, тези преговори ще се провеждат на всеки две-три седмици, така че администрацията възнамерява да продължи диалога с датската страна и уважаваната делегация от Гренландия“, подчерта говорителката на Белия дом.
Левит повтори отново, че контролът над Гренландия отговаря на "интересите на САЩ в областта на националната сигурност“.
"Президентът ясно изрази своя приоритет – той иска САЩ да придобият Гренландия, защото смята, че това е най-доброто за националната сигурност.“
Пропомняме, че тази седмица редица европейски страни обявиха, че изпращат свои военни в Гренландия. Това се случи на фона на изявленията на американския президент, че отбраната на Гренландия е "два кучешки впряга“.
Малко по-късно правителството на Гренландия отговори на критиките, като обяви, че ще засили усилията си за осигуряване на отбраната на арктическата територия под егидата на НАТО и отново отхвърли амбициите на президента на САЩ за завладяване на острова.
