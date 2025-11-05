Белгия свиква спешно заседание на Съвета за сигурност, след като дронове нарушиха въздушното пространство на страната

© Премиерът Барт Де Вевер свика спешно заседание на Националния съвет за сигурност на Белгия, след като над летището в Брюксел и две военни въздушни бази са забелязани множество дронове, което доведе до отмяна на полети и хаос за пътниците през нощта на 4 ноември, предава Belga News Agency.



Министърът на вътрешните работи и сигурността Бернар Кинтин заявява, че ситуацията "изисква координиран национален подход“, като подчертава, че безопасността на пътниците и персонала остава основен приоритет. Точният час на заседанието все още не е обявен.



Решението е взето след поредица от наблюдения на дронове над летището в Брюксел и две военни въздушни бази, Kleine-Brogel и Florennes. Националният кризисен център вече е активиран и координира реакцията.



Полетите от летището в Брюксел бяха два пъти преустановени във вторник вечерта по съображения за безопасност, след като в района бяха засечени три дрона. В сряда сутринта пътниците все още се сблъскват със закъснения и отменени полети. Летището потвърди, че са отменени 40 полета: 16 заминаващи и 24 пристигащи.



В момента има и дълги опашки пред гишетата за обслужване, но атмосферата на летището остава спокойна. Между 500 и 1000 пътници бяха принудени да прекарат нощта на летището.