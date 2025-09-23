ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Белгия, Люксембург, Монако и Малта обявиха признаването на Палестинската държава
Така, сред призналите Палестина сега са Белгия, Монако, Люксембург и Малта.
Великобритания, Канада, Австралия и Португалия официално признаха Палестина ден по-рано.
Както отбелязва телевизионният канал, броят на страните, признали Палестинската държава, към момента надхвърля 145.
В изказването си на конференцията принцът на Монако Албер II отбеляза, че страната потвърждава "непоколебимата си подкрепа за съществуването на Израел" и признава Палестина "като държава в съответствие с международното право". Той подчерта важността на търсенето на "балансирано и дългосрочно“ решение на конфликта между Израел и палестинското движение ХАМАС.
Премиерът на Люксембург Люк Фриден, от своя страна, нарече признаването на Палестинската държава "привързаност към надеждата, дипломацията“ и решението за създаване на две държави.
Премиерът на Белгия Барт Де Вевер съобщи, че страната му признава палестинската държава, като изпраща "мощен политически и дипломатически сигнал“, но това признание ще влезе в сила едва след освобождаването на всички заложници и отстраняването на ХАМАС от управлението на Палестина.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: