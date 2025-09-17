ЗАРЕЖДАНЕ...
Белезници за крадци и притежатели на дрога в Кюстендил
Снощи бобовдолски полицаи са задържали 23-годишен мъж с опаковка канабис, проверката е извършена в рамките на операция за противодействие на престъпленията, свързани с наркотици.
Бобовдолски полицаи са задържали и 25-годишен мъж от село Марикостиново за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотично вещество. Проверката е извършена на пътя Дупница –Кюстендил, кръстовището за село Паничарево. Тестът е направен с техническо средство.
Двама мъже са задържани от кюстендилски полицаи за притежание на наркотични вещества – единият е 42-годишен, проверен е в кв. "Изток“, от него е иззета цигара марихуана; другият е 44-годишен, от него са иззети 5 найлонови пликчета с ефедрин, установен е при проверка на таксиметров автомобил – бил е клиент. Видът на наркотичните вещества е установен с полеви наркотест. За всички случаи са образувани производства и е уведомена прокуратурата.
