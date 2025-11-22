Proto Thema.
Северната част на Корфу е претърпяла огромни щети, а селата в северната част на Джумерка и планинските райони на Калабака, Козани и Аспропотамос се сблъскват със сериозни проблеми, като прекъсвания на електрозахранването.
Пожарната служба е получила стотици обаждания за изпомпване на вода, отрязване на дървета и оказване на помощ в Йонийските острови и Епир, като на Корфу са регистрирани 180 обаждания, а в Епир – 187.
В Епир валежите в планинските райони на Йоанини и Арта са надхвърлили 400 тона вода на хектар, количество, което съответства приблизително на годишния обем валежи в Атина, което води до вероятен рекорд за най-дъждовния ноември за последните 25 години.
Националната магистрала Козани – Лариса е затворена поради лошо време, а в цяла Северозападна Гърция властите са в готовност, като 112 е изпратила предупредителни съобщения за силни явления и опасност от свлачища.
