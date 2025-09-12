Новини
Бащата на Робинсън първо се изповядал и после издал сина си
Автор: Николина Александрова 21:38
©
Аресуваният за убийството на Чарли Кърк Тайлър Робинсън е признал пред баща си за убийството, предава NBC News.

Бащата се е обърнал към познат свещеник, който се е свързал с местния шериф. А бащата убедил сина си да се предаде, съобщи по-рано американския президент Доналд Тръмп.

Според съобщенията Робинсън "е станал по-политически ангажиран през последните години". По време на вечеря със семейството си преди стрелбата е споменал предстоящото посещение на Чарли Кърк в Университета на Юта Вали.

"Фокус" припомня, че заподозреният е идентифициран като Тайлър Робинсън, 22-годишен мъж от Юта, а офисът на губернатора публикува негова снимка в ареста.

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че заподозреният е бил задържан в петък, добавяйки, че "някой, който е бил много близо до него, го е предал".

Властите разкриха допълнителни подробности за заподозрения, включително какво е разказал за него член на семейството му и съобщения, които той е изпратил на приятел за предполагаемия си заговор.

Тръмп заяви пред Fox News, че "много близък" на заподозрения човек е отишъл при "бащата“, който след това се е обърнал към федерален шериф.

"Бащата е убедил сина", заяви той и добави, че след това "са отишли в полицейското управление и сега той е там".

По-късно на пресконференция губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви, че член на семейството на Робинсън се е обърнал към приятел на семейството, който след това се е свързал с офиса на шерифа на окръг Вашингтон с информация, че Робинсън "им е признал или е намекнал, че е извършил инцидента".

