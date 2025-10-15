ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Баща ми спасява Бога, семейството и нацията": Ерик Тръмп със скандално изказване
"Ние спасяваме християнството. Ние спасяваме Бога", заявява Ерик Тръмп в подкаста The Benny Show. "Ние спасяваме семейството. Ние спасяваме тази нация. Искам да кажа, че DEI е извън играта, Бени. Колин Каперник (aмерикански активист за граждански права) вече не коленичи по време на националния химн. Вече няма Budweiser, който да се пробужда като луд. Всичко това е мъртво. Хората отново ходят на църква".
Тръмп допълва, че въпреки последните шеги на баща си, че няма да влезе в рая, президентът всъщност ще отиде в рая заради постижения като мирното споразумение между Израел и ХАМАС, като твърди, че оцеляването на Тръмп след опита за покушение по време на предизборната кампания е още едно доказателство за "божествената защита над републиканеца".
Докато Ерик Тръмп представя новата си автобиография Under Siege, иизказването му бързо предизвика гнева както на противниците на Тръмп, така и на близки до президента.
"Доста бързо преминахме от "Бог спаси Тръмп" към "Тръмп спасява Бог“, което, предполагам, е основата на новата религия MAGA?", написа в отговор актьорът и режисьор Джон Фавро в социалната мрежа X.
"Те спасяват Бог? добавя в отделен пост Майк Инакай, сътрудник на сенатора демократ Брайън Шац. "Може би най-лудото и обидно нещо, което някой може да изрече".
Дори някои консерватори са възмутени от изказването на Тръмп.
"Аз въздъхнах шумно, когато го чух да говори това", пише в социалната мрежа X сътрудничката на Тръмп 2020 Лизи Марбах. "Разбирам, че един син не желае нищо друго, освен да вярва, че баща му ще отиде в рая. Разбирам, че той се гордее с работата, която баща му върши. Но за доброто на душите на хората, трябва да бъдем ясни. Бог не се нуждае от спасяване".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 212
|предишна страница [ 1/36 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: