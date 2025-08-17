ЗАРЕЖДАНЕ...
|Банките в Гърция отпускат щедри кредити
Четиримата са преразгледали прогнозата си за растеж на кредитите за цялата година от първоначалните 10 милиарда евро на над 13 милиарда евро, тъй като портфолиото им от кредити се разраства с по-бързи от очакваните темпове, като бизнес кредитите представляват три четвърти от новите кредити. Неизплатените бизнес кредити в края на първото полугодие са били 132 милиарда евро само в Гърция и 153,2 милиарда евро като цяло.
Банкерите смятат, че този акцент върху бизнес кредитите е относително безопасен вариант, предвид заемите, предоставяни от Фонда за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, както и финансовите инструменти, организирани от Европейската инвестиционна банка и Гръцкия фонд за предприемачество и развитие.
В края на първото полугодие кредитните портфейли на четирите банки могат да бъдат разпределени, както следва: 100,3 милиарда евро бизнес кредити (спрямо 95,4 милиарда евро в края на 2024 г.), ипотеки (24,8 милиарда евро, спрямо 25,2 милиарда евро) и потребителски кредити (без промяна на 6,9 милиарда евро).
Банка Пиреос е отчела най-високите плащания за първото полугодие (6,3 милиарда евро, най-добрият ѝ резултат за първото полугодие досега), надхвърляйки целта си за цялата 2025 г. Нетният растеж на кредитите е бил 2,2 милиарда евро и се очаква да надхвърли 3 милиарда евро до края на годината.
Алфа Банк следва по плащания (5,3 милиарда евро), а ръстът на кредитите ѝ през първото полугодие е 800 милиона евро. Общият ѝ кредитен портфейл от обслужвани кредити е 34,9 милиарда евро.
През първото полугодие Евробанк отпусна заеми в размер на 4,5 милиарда евро, а нетният ѝ ръст на кредитите в Гърция беше 1 милиард евро, а общо 1,7 милиарда евро. Целта за цялата година е ревизирана нагоре до 4 милиарда евро. Общото ѝ портфолио в Гърция е 30,3 милиарда евро и възлиза на 48 милиарда евро.
