По-голямата част от пораженията са били нанесени в първоначалния отговор на Техеран срещу бомбардировките от страна на Израел и САЩ, твърди доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания.
Първоначалните изчисления за щетите са на база информацията за повредена американска военна инфраструктура и цифрата от 800 милиона долара е по-висока от досегашните оценки. Според анализаторите сумата може да нарасне още при разкриване на повече информация от американските военни.
Основните цели на иранската армия в началото на войната бяха позиции на американската противовъздушна отбрана и сателитни комуникации в Близкия Изток. Значителна щета беше нанесена с поразяването на радара AN/TPY-2 от системата THAAD във въздушна база в Йордания.
След преглед на наличната документация става ясно, че унищоженият компонент струва 485 милиона долара. AN/TPY-2 е основният елемент на системата за противоракетна отбрана THAAD. Той открива и проследява приближаващите заплахи, разграничава реални бойни глави от примамки и предоставя насочващи данни на прехващачите THAAD. Официално декларираният ѝ инструментален обхват е 1000 км, докато други източници цитират цифри над 2000 км.
Ударите срещу американските бази са нанесли щети за още 310 милиона долара върху сградния фонд. Някои от локациите са били удряни най-малко три пъти, сочат данни, с които BBC разполага. Това подчертава усилията на Иран да атакува конкретни военни обекти с помощта на разузнавателна информация, предоставяна от Русия, отбелязва изданието. Сателитните снимки доказват различни разрушения през няколко дни в базите Али Ал-Салим в Кувейт, Ал-Удейд в Катар и Принц Султан в Саудитска Арабия.
Оценка на нанесените там щети, обаче, все ще не е направена официално, като се предполага, че сумата може да достигне 2 милиарда долара.
текст: Милен Кандарашев
