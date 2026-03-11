ЗАРЕЖДАНЕ...
BBC: Иран атакува американски бази в Близкия изток
©
Изявлението, споделено от ISNA се казва, че "масовото изстрелване" е насочено и към Петия военноморски флот на САЩ в региона и че "оперативната инфраструктура на американската армия е била унищожена".
Отделен пост я нарича "най-опустошителната и най-тежката операция" от началото на войната.
САЩ все още не са коментирали ударите.
По-рано Mehr и Times of Israel съобщиха, че Ислямската революционна гвардия на Иран е изстреляла две ракети към американска база в Кувейт.
Още по темата
/
Наша сънародничка от Тел Авив: Изминалата нощ беше една от най-тежките от началото на конфликта
09:12
Тръмп към Иран: Ако Техеран е заложил мини в Ормузкия проток, САЩ искат, те да бъдат премахнати незабавно
10.03
Цветан Цеков: Районът на Персийския залив е на едни от най-големите производители за торове в света
10.03
Още от категорията
/
Тръмп: Смърт, огън и ярост ще се стоварят върху Иран, ако спре петролните танкери през Ормузкия проток
10.03
Проф. Владимир Чуков за Иранския конфликт: Очевидно става въпрос за освирепяване, озлобяване във всяко едно отношение
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп: Унищожихме 10 ирански минни лодки
22:54 / 10.03.2026
Тръмп към Иран: Ако Техеран е заложил мини в Ормузкия проток, САЩ...
22:53 / 10.03.2026
Американското разузнаване: Иран възнамерява да минира Ормузкия пр...
22:21 / 10.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.