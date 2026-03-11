Сподели close
Иран е стартирал поредица от атаки срещу американските бази Ал Удейд в Катар, лагер Арифджан в Кувейт и Харир в Ирак, гласи изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, пише BBC.

Изявлението, споделено от ISNA се казва, че "масовото изстрелване" е насочено и към Петия военноморски флот на САЩ в региона и че "оперативната инфраструктура на американската армия е била унищожена".

Отделен пост я нарича "най-опустошителната и най-тежката операция" от началото на войната.

САЩ все още не са коментирали ударите.

По-рано Mehr и Times of Israel съобщиха, че Ислямската революционна гвардия на Иран е изстреляла две ракети към американска база в Кувейт. 