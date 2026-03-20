Култовият актьор Чък Норис отпразнува 86-ия си рожден ден само преди броени дни, на 10 март. И го направи в истинския стил на Чък Норис. Не с торта и свещи, а с истински спаринг мач на открито, като самият той публикува видео от празника си в социалните мрежи. Днес, 20 март, беше обявена новината за смъртта му, предава Sky News.

Във видеото, което стана последната му публикация в Instagram, Норис демонстрира физика, на която дори 30-годишните биха завидели. Актьорът демонстрира прецизни движения, бързи удари и онзи характерен вид, който някога спираше престъпници на екрана. Един от моментите във видеото, мощен удар в тялото на спаринг партньора му, моментално стана вайръл. Но това, което наистина резонира с днешните събития, са думите на Норис към публикацията.

''Аз не остарява. Азвдигам нивото. Днес съм на 86! Нищо не те кара да се чувстваш млад така, както малко игриво забавление в слънчев ден. Благодарен съм за още една година, доброто здраве и възможността да продължа да правя това, което обичам. Благодаря на всички вас, че сте най-добрите фенове на света. Вашата подкрепа през годините означаваше за мен повече, отколкото можете да си представите“, написва Норис тогава.

На 20 март семейството на Норис обяви, че той е починал на 19 март, само девет дни след рождения си ден. Причината за смъртта все още не е разкрита.

По-рано медиите съобщиха, че Норис е бил откаран по спешност в болница на остров Кауай, Хавай, след внезапно влошаване на състоянието му. Слуховете сочат, че това се е случило веднага след рождения ден на легендата.