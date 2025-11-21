Axios.
Проектът на документа, получен от изданието и потвърден от украински и американски официални лица, вече е предаден на президента Володимир Зеленски.
Според Axios, американската страна настоява за бързи преговори и предлага график, който украинските официални лица считат за "агресивен“.
Автор на проекта е специалният представител на Тръмп Стив Уиткоф. В разработването му са участвали още държавният секретар на САЩ Марко Рубио и зетят на Тръмп Джаред Кушнер.
Уиткоф по-рано проведе консултации с руския представител Кирил Дмитриев, който заяви, че "чувстваме, че руската позиция наистина се взема под внимание“.
След разговора с Дмитриев Уиткоф и Кушнер се срещнаха с секретаря на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров.
В четвъртък, 20 ноември, министърът на армията на САЩ Ден Дрискол предаде писмено плана на президента на Украйна. Зеленски подчерта, че документът отразява американската визия, а не окончателното предложение. Украйна, по неговите думи, ще внесе свои корекции, като вземе предвид националните "червени линии“.
Пълният текст на мирния план на Тръмп може да се прочете тук:
1. Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден.
2. Между Русия, Украйна и Европа ще бъде сключено всеобхватно споразумение за ненападение. Всички неясни моменти от последните 30 години ще се считат за уредени.
3. Очаква се Русия да не нахлува в съседните страни, а НАТО да не се разширява повече.
4. Между Русия и НАТО, с посредничеството на САЩ, ще се проведе диалог за решаване на всички въпроси, свързани със сигурността, и за създаване на условия за деескалация, за да се гарантира глобалната сигурност и да се увеличат възможностите за сътрудничество и бъдещо икономическо развитие.
5. Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност.
6. Броят на Въоръжените сили на Украйна ще бъде ограничен до 600 000 военнослужещи.
7. Украйна се съгласява да закрепи в Конституцията, че няма да се присъедини към НАТО, а НАТО се съгласява да закрепи в своите устави разпоредба, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще.
8. НАТО се съгласява да не разполага войски в Украйна.
9. Европейските изтребители ще бъдат разположени в Полша.
10. Гаранция от САЩ:
- САЩ ще получат компенсация за предоставената гаранция
- Ако Украйна нападне Русия, тя ще загуби гаранцията
- Ако Русия нападне Украйна, освен решителна координирана военна реакция, всички глобални санкции ще бъдат възстановени, признаването на новата територия и всички други предимства на това споразумение ще бъдат отменени
- Ако Украйна без причина нанесе ракетен удар по Москва или Санкт Петербург, гаранцията за сигурност ще бъде анулирана
11. Украйна ще бъде подходяща за членство в ЕС и ще получи краткосрочен преференциален достъп до европейския пазар, докато този въпрос се разглежда.
12. Мощен глобален пакет от мерки за възстановяване на Украйна, включително, но не само:
- Създаване на Фонд за развитие на Украйна за инвестиции в бързоразвиващи се сектори, включително технологии, центрове за данни и изкуствен интелект.
- САЩ ще сътрудничат с Украйна за съвместна реконструкция, развитие, модернизация и експлоатация на газовата инфраструктура на Украйна, включително тръбопроводи и хранилища. Съвместни усилия за възстановяване на засегнатите райони за реконструкция и модернизация на градовете и жилищата. Развитие на инфраструктурата.
- Добив на полезни изкопаеми и природни ресурси. Световната банка ще разработи специален финансов пакет за ускоряване на тези работи.
13. Русия ще бъде реинтегрирана в глобалната икономика:
- Постепенното и поетапно отменяне на санкциите ще бъде обсъждано и съгласувано отделно.
- САЩ ще сключат дългосрочно икономическо споразумение с Русия за сътрудничество в областта на енергетиката, природните ресурси, инфраструктурата, изкуствения интелект, центровете за данни, проектите за добив на редкоземни метали в Арктика и други възможности.
- Русия ще бъде поканена да се върне в Г-8.14.
- Замразените активи ще бъдат използвани по следния начин: 100 милиарда долара замразени руски активи ще бъдат инвестирани в управлявани от САЩ програми за възстановяване и инвестиции в Украйна.
- САЩ ще получат 50% от печалбата от този проект.
- Европа ще добави още 100 млрд долара, за да увеличи инвестициите в възстановяването на Украйна.
- Европейските замразени активи ще бъдат размразени. Останалите замразени руски средства ще бъдат насочени към съвместен американско-руски инвестиционен фонд за реализация на проекти в определени области. Този фонд ще бъде насочен към укрепване на отношенията и увеличаване на общите интереси, за да се създаде силен стимул да не се връщаме към конфликта.
15. Ще бъде създадена съвместна американско-руска работна група по въпросите на сигурността за насърчаване и осигуряване на изпълнението на всички разпоредби на това споразумение.
16. Русия ще закрепи в закона политиката на ненападение по отношение на Европа и Украйна.
17. САЩ и Русия ще се споразумеят за удължаване на срока на действие на договорите за неразпространение и контрол над ядрените оръжия, по-специално Договора за съкращаване на стратегическите настъпателни оръжия.
18. Украйна се съгласява да бъде безядрена държава в съответствие с Договора за неразпространение на ядрени оръжия.
19. АЕЦ "Запорожие“ ще бъде пусната в експлоатация под наблюдението на МААЕ, а произведената електроенергия ще се разпределя поравно между Русия и Украйна — 50:50.
20. Двете страни се задължават да въведат образователни програми в училищата и обществото, насочени към развиване на разбиране и толерантност към различните култури и премахване на расизма и предразсъдъците:
Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства.
Двете страни се съгласяват да отменят всички дискриминационни мерки и да гарантират правата на украинските и руските медии и образование.
Цялата нацистка идеология и дейност трябва да бъде отхвърлена и забранена.
21. Територии:
- Крим, Луганска и Донецка области ще бъдат признати де факто за руски, включително от Съединените щати.
- Боевите действия в Херсонска и Запорожска области ще бъдат замразени по линията на съприкосновение, което ще означава де факто признаване на контрола над фактическата линия.
- Русия ще се откаже от други договорени територии, които контролира извън тези пет региона.
- Украинските войски ще напуснат част от Донецка област, която контролират в момента; тази зона ще стане неутрална демилитаризирана буферна територия, международно призната като принадлежаща на Руската федерация.
- Руските войски няма да влизат в тази демилитаризирана зона.
22. След договаряне на бъдещи териториални споразумения Русия и Украйна се задължават да не ги променят с сила. Всякакви гаранции за сигурност няма да важат в случай на нарушение на това задължение.
23. Русия няма да пречи на Украйна да използва река Днепър за търговски цели, а също така ще бъдат сключени споразумения за свободно транспортиране на зърно по Черно море.
24. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за решаване на нерешените въпроси:
- Обмен на всички пленници и тела по принципа "всички за всички"
- Връщане на всички задържани цивилни лица и заложници, включително деца
- Програма за събиране на семействата
- Мерки за облекчаване на страданията на засегнатите от конфликта
25. Украйна ще проведе избори след 100 дни.
26. Всички страни в конфликта ще получат пълна амнистия за действията си по време на войната и се съгласяват да не предявяват никакви претенции в бъдеще.
27. Това споразумение ще бъде правно обвързващо. Неговото изпълнение ще бъде контролирано и гарантирано от Съвета за мир, оглавяван от президента Доналд Дж. Тръмп. За нарушения ще бъдат налагани санкции.
28. След като всички страни се съгласят с меморандума, режимът на прекратяване на огъня ще влезе в сила веднага след оттеглянето на силите на двете страни до договорените точки за започване на изпълнението на споразумението.
