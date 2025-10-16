Новини
Автономни таксита ще се движат по улиците на Лондон от 2026 г.?
Автор: Росица Чинова 13:18
© Sky News
Автономните таксита може да се появят по улиците на Лондон от следващата година. Това съобщава фирмата за автономни таксита Waymo, цитирана от Sky News.

Подобен вид таксита редовно могат да бъдат забелязани по пътищата на Сан Франциско и наскоро се появиха и в Токио.

Черните таксита са храктерна черта за Лондон. Градът ще бъде първият европейски град, който ще се сдобие с "такситата без шофьор".

Стив Макнамара, генерален секретар на Асоциацията на лицензираните таксиметрови шофьори, която представлява таксиметровите шофьори в Лондон, обаче не е притеснен от новината.

"Ще се тревожа ли след 25 години? Може би. Със сигурност не съм притеснен в момента. Това е нещо ново. Реалният въпрос е кой има нужда от такси без шофьор?", казва Макнамара.

Той добави, че не смята, че граждните ще се доверят на такситата, камо ли "да качат децата си в такова, за да ходят на училище".

В отговор компанията Waymo заяви, че "осигурява транспорта на хиляди пътници в САЩ и предоставяме над 10 000 000 напълно автономни пътувания на обществеността". 

"Развълнувани сме скоро да представим надеждността, безопасността и магията на Waymo на лондончани".

Waymo заяви, че автономните им автомобили са на път за Лондон и ще бъдат по пътищата на столицата "през следващите седмици".

Компанията работи както с Министерството на транспорта, така и с Транспортното управление на Лондон, за да "осигури необходимите разрешения за предлагането на напълно автономните пътувания през 2026 г.".

Тези разрешения зависят от това дали правителството финализира разпоредбите за автономните автомобили и дали скоро ще даде зелена светлина на компанията да пуснат такситата в движение. Известни таксиметрови фирми в страната, като Uber и Wayve, също планират да изпробват таксита през следващата година.

През юни министърът на транспорта Хайди Александър и тогавашният министър на технологиите Питър Кайл обявиха плановете за стартирането на пилотни автономни превозни средства по английските улици до пролетта на 2026 г.

Откакто Waymo предлага услугите си в САЩ, имаше серия от нашумели инциденти, включващи автомобилите.

През септември такси Waymo беше забелязано да прави незаконен обратен завой "точно пред" полицаи на светофар, но тъй като е нямало шофьор в колата, полицаите не са могли "да издаден глоба". Това заявяват от полицейското управление на Сан Бруно, добавяйки, че служителите не могат да арестуват "робот".






