ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Автономни таксита ще се движат по улиците на Лондон от 2026 г.?
Подобен вид таксита редовно могат да бъдат забелязани по пътищата на Сан Франциско и наскоро се появиха и в Токио.
Черните таксита са храктерна черта за Лондон. Градът ще бъде първият европейски град, който ще се сдобие с "такситата без шофьор".
Стив Макнамара, генерален секретар на Асоциацията на лицензираните таксиметрови шофьори, която представлява таксиметровите шофьори в Лондон, обаче не е притеснен от новината.
"Ще се тревожа ли след 25 години? Може би. Със сигурност не съм притеснен в момента. Това е нещо ново. Реалният въпрос е кой има нужда от такси без шофьор?", казва Макнамара.
Той добави, че не смята, че граждните ще се доверят на такситата, камо ли "да качат децата си в такова, за да ходят на училище".
В отговор компанията Waymo заяви, че "осигурява транспорта на хиляди пътници в САЩ и предоставяме над 10 000 000 напълно автономни пътувания на обществеността".
"Развълнувани сме скоро да представим надеждността, безопасността и магията на Waymo на лондончани".
Waymo заяви, че автономните им автомобили са на път за Лондон и ще бъдат по пътищата на столицата "през следващите седмици".
Компанията работи както с Министерството на транспорта, така и с Транспортното управление на Лондон, за да "осигури необходимите разрешения за предлагането на напълно автономните пътувания през 2026 г.".
Тези разрешения зависят от това дали правителството финализира разпоредбите за автономните автомобили и дали скоро ще даде зелена светлина на компанията да пуснат такситата в движение. Известни таксиметрови фирми в страната, като Uber и Wayve, също планират да изпробват таксита през следващата година.
През юни министърът на транспорта Хайди Александър и тогавашният министър на технологиите Питър Кайл обявиха плановете за стартирането на пилотни автономни превозни средства по английските улици до пролетта на 2026 г.
Откакто Waymo предлага услугите си в САЩ, имаше серия от нашумели инциденти, включващи автомобилите.
През септември такси Waymo беше забелязано да прави незаконен обратен завой "точно пред" полицаи на светофар, но тъй като е нямало шофьор в колата, полицаите не са могли "да издаден глоба". Това заявяват от полицейското управление на Сан Бруно, добавяйки, че служителите не могат да арестуват "робот".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Намаляват мераклиите, които купуват стаж за пенсия
11:15 / 14.10.2025
Земетресение рано тази сутрин в района на Симитли
09:04 / 14.10.2025
Пращат в психиатрия бомбаджията от Дупница
11:45 / 14.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: