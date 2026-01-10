В Европа австрийските авиолинии обявиха, че няма да извършват полети до иранската столица Техеран поне до вторник."След преглед на настоящата ситуация със сигурността и в координация с отдела за сигурност на групата, отделът за сигурност на Austrian Airlines препоръча предпазно спиране на полетите на Austrian Airlines до и от Техеран до 12 януари 2026 г. включително“, се посочва в изявление на авиокомпанията.Тя продължава да координира "денонощно“ действията си със съответните органи за сигурност и следи "непрекъснато и отблизо“ развитието на ситуацията в региона.Решението дали полетите на Austrian Airlines до и от Техеран могат да бъдат възобновени във вторник ще бъде взето след преоценка на ситуацията на по-късен етап, съобщава авиокомпанията.