Associated Press.
Албанезе заявява, че ще предложи нови ограничения, включително ограничаване на броя оръжия, които лицензиран собственик може да притежава. Неговите предложения бяха обявени, след като властите разкриха, че по-възрастният от двамата стрелци – които са баща и син – е притежавал лиценз за оръжие в продължение на десетилетие и е придобил шестте си оръжия законно.
"Правителството е готово да предприеме всички необходими мерки. Това включва и необходимостта от по-строги закони за оръжията“, заявява Албанезе пред репортери.
"Обстоятелствата около хората могат да се променят. Хората могат да се радикализират с течение на времето. Лицензите не трябва да са безсрочни“, добавя той.
Най-малко 38 души са приети в болници след масовото убийство в неделя, когато двамата стрелци откриха безразборна стрелба по празнуващите на плажа. Сред убитите са 10-годишно момиче, равин и оцелял от Холокоста.
Ужасът на най-популярния плаж в Австралия беше най-смъртоносната стрелба от почти три десетилетия в страна със строги закони за контрол на оръжията, чиято основна цел е да се изтеглят от обращение автоматичните пушки. Албанезе нарече масовото убийство акт на антисемитски тероризъм, който удари в сърцето на нацията.
