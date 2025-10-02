Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Австралийски учени: AI помага при диагностиката на деца с епилепсия
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:07Коментари (0)46
©
Австралийски учени откриха инструмент с изкуствен интелект, който може да установи мозъчни малформации при деца с епилепсия. По този начин ще се спомогне по-бързия достъп на пациентите до операции.

Това е най-новият пример за това как AI, който може да обработва огромни количества данни, променя здравеопазването, като помага на лекарите с поставянето на диагнози, пише ScienceAlert.

Епилепсията има няколко различни причини, но около 3 от 10 случая се дължат на структурни аномалии в мозъка. Те често се пропускат при ЯМР - особено най-малките лезии, понякога скрити в долната част на мозъчната гънка.

Екип, ръководен от Ема Макдоналд-Лаурс, британски детски невролог, използва инструмента с изкуствен интелект върху изображения на детски мозък, за да открие лезии с размер на боровинка или по-малки.

"Те често се пропускат и много деца не се приемат за пациенти, които подлежат на хирургична намеса“, каза още специалистът пред списание Epilepsia.

"Инструментът не замества рентгенолози или лекари по епилепсия, но е като детектив, който ни помага да сглобим парчетата от пъзела по-бързо, за да можем да предложим потенциално променяща живота хирургия“, каза още тя.

Когато изследователите са използвали инструмента за изкуствен интелект, за да анализират резултати от ЯМР, степента на успех е 94 процента за една тестова група и 91 процента за друга.

От 17 деца в първата група, 12 са претърпели операция за отстраняване на мозъчните им лезии, а 11 вече са без пристъпи, каза екипът на Макдоналд-Лаурс.

Следващите им планове са да тестват инструмента в по-реални болнични условия върху нови недиагностицирани пациенти.

Епилепсията, която причинява повтарящи се пристъпи, засяга около едно на 200 деца и около една трета от случаите са резистентни към лекарства.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
11:38 / 30.09.2025
Властите дават само още седмица на търговците и започват ефективни глоби за неспазване на Закона за еврото
Властите дават само още седмица на търговците и започват ефективни глоби за неспазване на Закона за еврото
12:44 / 30.09.2025
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:49 / 30.09.2025
Благоевград ще ги приветства: Утрешният ден ще бъде празник за всички новоприети студенти в ЮЗУ и Американския университет
Благоевград ще ги приветства: Утрешният ден ще бъде празник за всички новоприети студенти в ЮЗУ и Американския университет
18:20 / 30.09.2025
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
12:32 / 30.09.2025
Приеха промените в Областния план за защита при бедствия на област Благоевград
Приеха промените в Областния план за защита при бедствия на област Благоевград
16:48 / 30.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Специализирани полицейски операции в страната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Серия от трусове в Турция
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: