Австралийските власти обявиха, че са повдигнали  59 обвинения срещу Навид Акрам, оцелелият заподозрян в масовата стрелба в неделя на плажа Бонди в Сидни, включително за 15 убийства и терористичен акт, според полицията на Нов Южен Уелс, предава ВВС.

Другият стрелец, баща му - Саджид Акрам, на 50 години, е бил убит при престрелка с полицията на мястото на инцидента.

Полицейският комисар Мал Ланьон обяви инцидента за терористичен акт, а разследването бе предадено на Съвместния екип за борба с тероризма на Нов Южен Уелс (JCCT) като част от операция "Аркес“, се казва в полицейско изявление.

Екипът участващ в разследването на трагедията включва членове на полицията на Нов Южен Уелс, австралийската федерална полиция, австралийската организация за сигурност и разузнаване и Комисията по престъпността на Нов Южен Уелс.