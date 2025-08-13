ЗАРЕЖДАНЕ...
|Авиокомпанията Buzz с официална позиция за ескортирания полет от София за Лондон
"Полската чартърна авиокомпания Buzz беше уведомена за възможен проблем със сигурността на полет FR9962 на Buzz от София до Лондон-Станстед в понеделник, 11 август. Проблемът беше бързо разрешен и ескалацията му беше предотвратена, което позволи на полета да продължи до Лондон Станстед, където кацна навреме, а пътниците слязоха от борда по установения ред", пише в позицията на компанията.
Припомняме, че полет FR-9962 на Buzz (Boeing 737-800, регистрация SP-RNH), пътуващ по маршрута София, България - Станстед, Лондон на 11 август вечерта за авиокомпанията Ryanair е бил спрян и ескортиран от германски изтребители.
Самолетът се е намирал на височина около 11 хиляди метра над Австрия и се е готвел да навлезе във въздушното пространство на Чехия. В този момент на екипажа било отказано разрешение за влизане в чешкото въздушно пространство. Вследствие на това самолетът завива, за да остане във въздушното пространство на Австрия и да заобиколи Чехия. Докато преминавал над Германия, към самолета се присъединяват два германски изтребителя Eurofighter, които го придружават до навлизането му във въздушното пространство на Нидерландия.
