Авиокомпанията Buzz с официална позиция за ескортирания полет от София за Лондон
Автор: Николина Александрова 17:08Коментари (0)57
Полската чартърна авиокомпания Buzz изпрати до редакцията на агенция "Фокус" официална позиция за полет FR9962 от София до Лондон, който не е бил допуснат във въздушното пространство на Чехия.

"Полската чартърна авиокомпания Buzz беше уведомена за възможен проблем със сигурността на полет FR9962 на Buzz от София до Лондон-Станстед в понеделник, 11 август. Проблемът беше бързо разрешен и ескалацията му беше предотвратена, което позволи на полета да продължи до Лондон Станстед, където кацна навреме, а пътниците слязоха от борда по установения ред", пише в позицията на компанията.

Припомняме, че полет FR-9962 на Buzz (Boeing 737-800, регистрация SP-RNH), пътуващ по маршрута София, България - Станстед, Лондон на 11 август вечерта за авиокомпанията Ryanair е бил спрян и ескортиран от германски изтребители.

Самолетът се е намирал на височина около 11 хиляди метра над Австрия и се е готвел да навлезе във въздушното пространство на Чехия. В този момент на екипажа било отказано разрешение за влизане в чешкото въздушно пространство. Вследствие на това самолетът завива, за да остане във въздушното пространство на Австрия и да заобиколи Чехия. Докато преминавал над Германия, към самолета се присъединяват два германски изтребителя Eurofighter, които го придружават до навлизането му във въздушното пространство на Нидерландия.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
