На всички тротоари и обществени пространства е въведено ограничение на скоростта от 6 км/ч. Забранено е движението и по пътищата с ограничение над 50 км/ч.
Общината е обособила 1574 паркоместа за електрическите тротинетките в 124 зони. Частните потребители трябва да оставят поне 1,5 метра пространство за пешеходците и да избягват паркирането близо до рампи, пешеходни пътеки, входове, ключови точки за достъп или в рамките на 20 метра от археологически обекти. Компаниите за отдаване под наем могат да паркират тротинетките само в обозначените зони.
